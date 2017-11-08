Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığında önemli bir değişme olmayacak. Havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Ağrı, Kars ve Iğdır çevrelerinde aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı, Ağrı genelinde ise zaman zaman etkili olmak üzere yağmur ve sağanak şeklinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenen bölgede en düşük hava sıcaklığı Tunceli ve Iğdır'da 7, Erzincan'da 5, Erzurum'da 4, Ağrı'da 3, Kars'ta 2, Ardahan'da sıfır derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı ise Tunceli'de 17, Erzincan'da 16, Iğdır'da 15, Ağrı'da 13, Kars ve Erzurum'da 12 ve Ardahan'da 10 derece olacak.



Kars'ta yoğun sis

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki gündür aralıklarla yağan yağmurun ardından gece düşen hava sıcaklığı nedeniyle sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Görüş mesafesini 20 metreye kadar düşüren yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.