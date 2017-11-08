Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri'nde kaybolan yaşlı bir kadını bulmak için sıradışı bir yöntem kullanıldı. 81 yaşındaki kadın, insansız hava aracı sayesinde bulundu.

Olay Kuzey Karolina eyaletinde yaşandı. Yaşlı kadının kaybolduğunu haber vermesinin ardından yetkililer, harekete geçti.geniş bir tarla, vakit kaybetmemek için insansız hava aracıyla arandı.



Kaybolan kadının yeri 25 dakika içinde bulundu. Bölgenin şerifi, daha önce suç işlenen yerlerin incelenmesinde ve bir zanlının yakalanmasında da insansız hava araçları kullandıklarını söyledi.