Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Bahçelievler'de alışveriş merkezinde "Şirinler" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişinin, başka bir organize suç örgütüne silahlı saldırı hazırlığında oldukları öne sürüldü. Kamuoyunda "Şirinler" olarak bilinen organize suç örgütü elemanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüphelinin, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Gözaltındaki 4'ü Azerbeycan uyruklu 13 kişinin, başka bir organize suç örgütüne silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddia edildi.



- Olayın geçmişi

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 Kasım'da Bahçelievler İncirli'de bulunan alışveriş merkezine düzenlenen operasyonda, kamuoyunda "Şirinler" olarak bilinen organize suç örgütü üyesi 9 kişi ile Azerbaycan uyruklu 4 kişi gözaltına alınmış, 9 silah ile çok sayıda yedek şarjör ve mermi ele geçirilmişti.