Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY kapsamında, aralarında eski asker, öğretmen, makine mühendisi, polis memuru, doktor ve ev hanımı da bulunan 2´si kadın 13 kişi, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan 4 kişiden polis memurları E.K., Ö.H., memur R.K. ve ev kadını D.Ç., adliyeye sevk edildi.