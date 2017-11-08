Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY kapsamında, aralarında eski asker, öğretmen, makine mühendisi, polis memuru, doktor ve ev hanımı da bulunan 2´si kadın 13 kişi, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan 4 kişiden polis memurları E.K., Ö.H., memur R.K. ve ev kadını D.Ç., adliyeye sevk edildi.
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu, gözaltılar var
08.11.2017 - 15:59 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 15:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak´ta FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 2'si polis, 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Etiketler : zonguldak,fetö,operasyon,haberler,
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