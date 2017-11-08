Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri son bir ay içerisinde il merkezi ve ilçelerde yapılan çalışmalar kapsamında, ülkeye yasa dışı yollarla giren Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 561 göçmenin yakalanıp ve koruma altına alındığı belirtildi. Öte yandan, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 8 şüpheli şahıs yakalandı, Adli işlem yapılan şüphelilerden 5’i mahkemece tutuklanırken 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiği, 1 şüphelinin ise serbest bırakıldığı belirlendi.