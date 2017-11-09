Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

6 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, şüphelilerin üzerinde ve bir araçta yapılan aramalarda, 123 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ile uyuşturucu satışında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.