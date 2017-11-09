Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara  yönelik çalışmalar kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'nde belirlenen bir adrese  operasyon düzenledi.

6 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, şüphelilerin üzerinde ve bir  araçta yapılan aramalarda, 123 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ile uyuşturucu  satışında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar  çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.