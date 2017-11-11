Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Çiğli 8087/11 Sokak'ta yaşayan ve 4 çocukları bulunan baba R.Ç. ile anne M.Ç, bir konu nedeniyle tartıştı. Bunun üzerine polisi arayan M.Ç, eşinden şikayetçi oldu.

Eve gelen polis ekiplerini kucağında bir çocuğuyla M.Ç. karşıladı. Bu sırada R.Ç, dairenin giriş kapısını kapatıp kilitledi.

Tek çocuğuyla dışarıda kalan M.Ç'nin, evde eşine ait bir tüfeğin de olduğunu söylediği öğrenildi.

Daha sonra polis ekipleri, kilidi açtırmak için olay yerine çilingir çağırdı. Yaklaşık 3 saat kilitli kalan kapıyı babanın kendi isteğiyle açtığı belirtildi.

Evden çıkan çocuklar babalarıyla Çiğli Devlet Hastanesine götürüldü.