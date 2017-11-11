Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi İsmetpaşa Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 arkadaş iş çıkışında eve giderek alkol almak için sözleşti. Karayollarında çalıştığı belirtilen Nevzat Yılmaz(30) akşam saatlerinde arkadaşı Batuhan U.’nun evine gitti. İddiaya göre, ikili evde alkol ve uyuşturucu madde kullandı. Sabah saatlerinde arkadaşı Nevzat Yılmaz'ı yerde hareketsiz ve kusmuş halde bulan Batuhan U., imdat çığlıkları atarak evden dışarı çıktı. Batuhan U.’nun yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri ambulans ve polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, Nevzat Yılmaz'ın ölmüş olduğunu belirledi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu. Ekipler ölen Nevzat Yılmaz ile birlikte geceyi evde geçiren arkadaşı Batuhan U.’yu gözaltına aldı. Ölümün şüpheli bulunmasının ardından ceset otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.