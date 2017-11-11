Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Atakum ilçesi Televizyon Sapağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selma D.'nin (44) kullandığı 55 AUL 93 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmekte olan İsmet Esen’e (63) çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen yaşlı adam ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ambulansı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan İsmet Esen, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden yaşlı adamın cesedi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna götürüldü. Sürücü Selma D. ise polisler tarafından gözaltına alındı.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.