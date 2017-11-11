Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sercan A. idaresindeki 55 SK 775 plakalı otomobil, Irak uyruklu 5 yaşındaki Haseni A.’ya çarptı. Çarpanın etkisiyle yere düşen ve başından yaralanan çocuk, olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından ekipler çalışma başlatırken, mülteci çocuğa çarpan sürücünün ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.