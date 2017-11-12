Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seyrantepe Mahallesi Seyrantepe Caddesi'ndeki boş arazide hareketsiz yatan kişiyi gören sürücüler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, hayatını kaybeden kişiye bir aracın çarpıp kaçtığını tespit etti. Evli ve 4 çocuk babası Ahmet Altınay'a ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Altınay'a çarpıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

ÖLEN ŞAHSIN TELEFONUNA POLİS CEVAP VERDİ

İnceleme sırasında Altınay'ın cep telefonuna gelen çağrıya cevap veren polis, arayan kişiye babasının trafik kazası geçirdiğini söyledi. Kaza yerine gelerek sinir krizi geçiren Altınay'ın eşi ve çocuklarını çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Kazanın, Altınay'ın akşam namazını kıldıktan sonra evine döndüğü sırada meydana geldiği öğrenildi.