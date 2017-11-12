Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı koyunun sezaryen ameliyatını izleyenlerin adeta tüyleri ürperiyor. Koyunun karnının yarılması, yavruların çıkarılması, daha sonra ise iki yavrunun dünyaya ilk adımı atması için veterinerin çabaları cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Koyuna sezaryenle doğum
12.11.2017 - 10:13 | Son Güncelleme: 12.11.2017 - 10:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’de bir koyuna sezaryenle doğum yaptırılması sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor.
Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı koyunun sezaryen ameliyatını izleyenlerin adeta tüyleri ürperiyor. Koyunun karnının yarılması, yavruların çıkarılması, daha sonra ise iki yavrunun dünyaya ilk adımı atması için veterinerin çabaları cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Etiketler : kuzu,doğum,haberler,
518900 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/518900.aspx
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