Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı koyunun sezaryen ameliyatını izleyenlerin adeta tüyleri ürperiyor. Koyunun karnının yarılması, yavruların çıkarılması, daha sonra ise iki yavrunun dünyaya ilk adımı atması için veterinerin çabaları cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

