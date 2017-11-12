Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Çölleşme İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürü Kenan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2013 yılında başlayan "Türkiye Çölleşme Risk Haritası" çalışmalarının 2015 yılında tamamlandığını söyledi.

"Türkiye Çölleşme Risk Haritası"nın izlendiğini dile getiren Şahin, Türkiye'nin yaklaşık yüzde 49'unun risk grubunda yer aldığını vurguladı.

Şahin, 'Çölleşme izleme sistemi' kurarak da çölleşme risk durumunu i̇zlemeye başladıklarını aktardı.

Çölleşme modelini tüm Türkiye'ye yayarak sürdüreceklerini aktaran Şahin, bu çalışmanın çok önemli olduğuna değindi.

"Türkiye topraklarının yüzde 49'u risk alanında"

Çölleşmenin önüne geçilebilmesi amacıyla birden fazla çalışmalar yürüttüklerine dikkat çeken Şahin, şöyle devam etti:

"Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Türkiye'de Konya gibi kurak bölgelerimiz ve mikro klima özelliği gösteren bölgelerimiz var. Çölleşmede Konya Karapınar, Iğdır Aralık, Urfa Ceylanpınar gibi lokal de olsa yüksek risk taşıyan yerlerimiz mevcut ancak en düşük risk alanına ise baktığımızda da yeşilin bol olduğu, yağışın ve nemin bol olduğu Karadeniz'dir.

Ülkemizin yüzde 49'u gibi bir alan çölleşme riski altında. Bütün kurum ve kuruluşlar yıllık planlar yapıyorlar ve faaliyette bulunuyorlar. Bu riskli alanları ortaya koyduğumuzda kurumlara şunu diyor olabileceğiz 'Siz planlamanızı yapın bu riskli alanları dikkate alarak planlamanızı yapın' arazide çölleşme bozulma riski taşıyorsa siz burayı daha çok bozacak faaliyette bulunamazsınız. Aksine iyileştirici faaliyette bulunmanız lazım. Çölleşmenin önüne geçmek için biz bu çalışmaları yapacağız. Proje tamamlandıktan sonra tüm Türkiye görmüş olacağız."