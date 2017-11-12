Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta mücadele eden Sinopspor sahasında Eti Lise Gençlikspor ile karşı karşıya geldi. Sinop Dokuzoğlu Stadında oynanan maçta Sinopspor 18. dakikada Muharrem Kaya’nın attığı golle maçtan 3 puanla ayrıldı. Sahada Fair-Play ortamında gerçekleşen mücadelede tribünde istenmeyen olaylar çıktı. Sinopspor taraftarlarından biri ile emniyet güçleri arasında yaşanan problem emniyet güçleri ve diğer taraftarların müdahil olması ile büyüdü. Devre arasında yaşanan olaylar 2. yarının başlaması ile son buldu.