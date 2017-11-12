Edinilen bilgiye göre, Zile ilçesi Karayün mevki Çekerek yolunda Ekrem Keleş idaresindeki 05 EK 470 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazada şoför mahallinde sıkışan sürücüye Zile Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Kurtarma ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık çalışmasının ardından sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sedyeye alınan Keleş, kurtarma ekipleri tarafından 112 Ambulansına taşındı. Zile Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Otomobil dereye uçtu: 1 yaralı
12.11.2017 - 20:52 | Son Güncelleme: 12.11.2017 - 20:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat’ın Zile ilçesinde dereye uçan otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerden güçlükle kurtarılabildi.
Etiketler : Tokat,yaşam haberleri,
519023 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/519023.aspx
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