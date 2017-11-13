Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), öğrenciler kadar öğretmenleri de etkiledi. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın (YÖK) geçtiğimiz ay açıkladığı yeni sınav sistemi YKS ile ilgili en son yaptığı değişiklik birçok uzman tarafından memnuniyet verici olarak karşılandı. Ancak, 1 ay içinde yapılan bu değişiklik süreci hem öğrencileri hem de öğretmenleri olumsuz yönde etkiledi. YKS’nin ilk açıklanmasının ardından, Temel Yeterlilik Testinde (TYT) fen ve sosyal alanların olmaması özel okullar da dahil birçok kurs ve etüt merkezlerinde çalışan felsefe, coğrafya ve tarih öğretmenlerini işsiz bıraktı.

İHTİYAÇ YOK DİYE...

Kurs ve etüt merkezlerinde çalışan felsefe öğretmenlerinin ‘Nasılsa sınavda çıkmayacak. Sözel testinde felsefe sorusu var ancak, sözel seçen öğrenci sayısı da çok az. O sebeple ihtiyaç yok’ diye işten çıkarıldı. Ancak, YÖK’ün en son yaptığı değişiklikle sosyal ve fen alanlarının da eklenmesi öğretmenleri memnun etti. Bu alandaki öğretmenlerin tekrar iş başvuruları yaptı. Diğer taraftan bu değişiklikten en çok öğrenciler etkilendi. Uzmanlar, ilk etapta üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin ‘Bu dersler sınavda çıkmayacak’ diye dersleri dinlemedikleri ve ciddiye almadıklarını belirtti. Ancak, son değişiklikle öğrencilerin tekrardan derslere sarıldıkları ifade edildi.