Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Dünyanın 11 ülkesinde 11 binin üzerinde kadının katılımıyla bir araştırma yapıldı. Araştırmada hem güzellik tariflerinin çok farklı olduğu ortaya çıktı, hem de güzelliği getiren sebepler... Araştırmayı Türkiye’de de birçok ürünü kullanılan Philips yaptı. Araştırma, kendisini güzel hisseden kadın sayısının arttığını da ortaya koydu. Araştırmaya göre, güzel göründüğüne inanan kadınlar sıralamasında Türkiye yüzde 91 oran ile Hindistanlı kadınların (yüzde 96) arkasından ikinci sırada. Rusya’da kendisini güzel bulan kadın oranı yüzde 81 seviyesinde. Bu oran Çin’de yüzde 73, ABD’de yüzde 65, Kore’de ise yüzde 61 seviyesinde. Fransız kadınların yüzde 41’i, Birleşik Krallık’ta yaşayan kadınların yüzde 29’u kendisi için ‘güzel’ ifadesini kullanıyor. Philips Türkiye Personal Healt Genel Müdiresi Milena Elmasoğlu’nun açıkladığı araştırma sonuçlarına göre ayrıca “Güzel görünmek, güzel hissetmekle” başlıyor.

Raporda ülkeler arasında güzellik algısı ve alışkanlıklarında önemli farklar göze çarpıyor ancak kadınların yüzde 89’unun ortak noktası şu: Güzellik kişiye göre değişir.

‘Güzelliğim annemden miras’

Kadınların yüzde 30’u güzelliğin annelerinden kendisine geçtiğini düşünüyor.

Kendine saygı ile güzel hissettiğini söyleyenler yüzde 41, kendine güvenin güzelliğe etkisi olduğunu düşünenler yüzde 39’da.

Dış etkenlerden ‘güzel görünme’ baskısı hisseden kadınların oranı Türkiye’de yüzde 17, dünyada yüzde 13.

“Güzelliğinizi ne etkiliyor?” sorusuna, Türkiye’deki kadınların yüzde 21’i ‘eşimin etkisi’ derken, yüzde 62’si ‘sebep kozmetik’ cevabı verdi.

Kadınlar gelecekte daha bireysel ürün bekliyor.

Sağlıklı ve mutlu olan daha güzel

Araştırmaya göre, sağlıklı olmak yüzde 77, mutluluk yüzde 73, öz saygı yüzde 57 oranında güzelliğe katkı yapıyor. Her geçen gün daha çok kadın, sağlıklı olmanın, güzel görünmekten çok kendine güvenle ilgili olduğuna inanıyor. Ayrıca kadınlar kendilerini iyi hissettiklerinde dışarıya karşı daha güzel göründüğüne inanıyor. Ayrıca kadınların yüzde 89’u pozitif bakış açısının, yüzde 85’i duygusal dengenin, yüzde 81’i de fiziksel zindeliğin güzelliği tamamladığına inanıyor.