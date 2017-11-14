Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Menekşe Sivrisi mevkisinde faaliyet gösteren bir mermer ocağında, Mustafa Oğul'un kullandığı kepçe devrildi. Kazada operatör Oğul ile kepçedeki Muhammet Hakan Şimşek ve İsa Özdemir yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.