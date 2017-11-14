Menekşe Sivrisi mevkisinde faaliyet gösteren bir mermer ocağında, Mustafa Oğul'un kullandığı kepçe devrildi. Kazada operatör Oğul ile kepçedeki Muhammet Hakan Şimşek ve İsa Özdemir yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Burdur'da kepçe devrildi, yaralılar var
14.11.2017 - 16:31 | Son Güncelleme: 14.11.2017 - 16:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burdur’un Karamanlı ilçesinde kepçenin devrilmesi sonucu 3 işçi yaralandı.
Etiketler : burdur,kepçe,kaza,yaralı,
519485 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/519485.aspx
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