Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Galata Köprüsü'nde gece saat 01.30 sıralarında balık tutan vatandaşlar, suda bir erkek bedeni görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, deniz polisinden yardım istedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Olay yerine botla gelen deniz polisi ekipleri, suda bulunan kişiyi kıyıya çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık ekipleri, erkek olduğu belirlenen cansız bedenin ilk incelemelerini olay yerinde yaptı. Ceset, incelemelerin ardından cenaze aracı ile Yenibosna Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis ekiplerinin cesette yaptığı inceleme sonucu üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.