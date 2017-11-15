Dağıstan Ortaokulu öğrencisi Muhammet Emre Gebelek'e (12), Toprakkale Garı'ndaki rayların üzerinden yolun karşısına geçmek isterken yük treni çarptı. Okuldan çıkarak evine gittiği öğrenilen çocuk, kaza yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gebelek'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Trenin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
15.11.2017 - 15:14 | Son Güncelleme: 15.11.2017 - 15:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde yük treninin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
Etiketler : tren çarpması,osmaniye,haberler,
519803 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/519803.aspx
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