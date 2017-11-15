Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'da 3 yıl önce uygulamaya koyulan, ancak 22 gün sonunda “yeterli talep olmadığı” gerekçesiyle iptal edilen 24 saat ulaşım yeniden başlıyor. Cuma gününden itibaren toplam 35 hat ve 280 sefer ile Ankara'nın 9 ilçesinde 24 saat EGO otobüsleri çalışacak. Otobüsler gece 02.00'ye kadar normal seferlerine devam edecek. 02.00’den sonra saat başı seferler düzenlenecek. Metrolarda ise devam eden test sürüşleri nedeniyle seferler saat 01.00'e kadar yapılabilecek. Gece ulaşımında fiyat tarifesi değişmeyecek.

"AMACIMIZ CANLI VE DİNAMİK BİR ŞEHİR"

Gece ulaşımıyla ilgili çalışmaları göreve gelir gelmez başlattığını ifade eden Başkan Mustafa Tuna, "Otobüsleri 24 saate çıkaracağımızı ilk gün söylesek doğru olmazdı. Artık, çalışmalarımızı tamamladık. Cuma akşamından itibaren gece ulaşımı başlayacak. Amacımız, 24 saat yaşayan canlı ve dinamik bir şehir oluşturmak" dedi.

"02.00'DEN SONRA SAAT BAŞI OLACAK"

Gece ulaşımı için 35 hat belirlendiğini belirten Tuna, sistemin işleyişi hakkında şu bilgileri verdi:

"Bu 35 hattın toplamı, Ankara'daki toplam yolcu sayısının yüzde 90'ına hitap ediyor. Bu 35 hat, gece 02.00'ye kadar normal seferlerine devam edecek. 02.00'den sonra da saat başı olacak ve 06.00'dan itibaren normal sefer hizmetine dönecek. Metro seferleri ise 01.00'e kadar olacak. O saatten sonra metro araçlarının test sürüşleri yapılacağı için, şu anda daha fazla uzatma ihtimalimiz yok."

Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle'den oluşan 9 metropol ilçenin ulaşım ihtiyacının karşılanacağını vurgulayan Tuna, böylece halkın yüzde 90'ının talebinin giderilmiş olacağını söyledi.

"ULAŞIM VATANDAŞIN BİRİNCİ İHTİYACI"

Vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmaya başladıklarını belirten Başkan Tuna, şunları söyledi:

"EGO'yla ilgili detayları bilmeden ezbere bir şey söylemek doğru olmayacağı için analiz yaptık. Nedir, ne değildir, nasıl olabilir, konuştuk. Ayrıca bunun şoför ihtiyacı da oluyor sadece araçla bitmiyor. Bütün bunların hepsi denge içerisinde. Vatandaşları ulaşım noktasında rahatlatmaya gayret edeceğiz. Bu bir sosyal mevzu olduğundan dolayı, artık o zararı karşılayacağız. İlk etapta bazı lüks işlerden biraz iktisat yapıp ulaşımı sübvanse etmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ulaşım, vatandaşın birinci ihtiyacı. İşine gidecek, okula gidecek, bu bakımdan ulaşıma sübvanse etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Buna öncelik vereceğiz."

OTOBÜSLERİN GECE SEFERLERİ

183-6 İLKER-SİNAN CADDESİ-ULUS 185-6 ORAN SİTESİ-ULUS

155-6 ATATÜRK SİTESİ-SOKULLU CADDESİ-ULUS

107-6 GÖLBAŞI-TOKİ-AŞTİ-AKKÖPRÜ

201-6 BATIKENT-DEMETEVLER-YENİMAHALLE-15 TEMMUZ KIZILAY MİLLİ İRADE MEYDANI

261-6 KASALAR-BAKANLIK

253-6 KUŞCAĞIZ-İNCİRLİ-ULUS-15 TEMMUZ KIZILAY MİLLİ İRADE MEYDAN-BAKANLIKLAR

266-6 BAĞLUM-ULUS-15 TEMMUZ KIZILAY MİLLİ İRADE MEYDAN-BAKANLIKLAR

279-6 YÜKSELTEPE-AYVALI-ULUS-15 TEMMUZ KIZILAY MİLLİ İRADE MEYDANI-BAKANLIKLAR

284-6 ESERTEPE-15 TEMMUZ KIZILAY MİLLİ İRADE MEYDANI-BAKANLIKLAR

288-6 REFİK SAYDAM CADDESİ-ULUS-15 TEMMUZ KIZILAY MİLLİ İRADE MEYDANI

392-6 15 TEMMUZ KIZILAY MİLLİ İRADE MEYDANI-SIHHİYE-ULUS-DOĞANTEPE 2. CADDE-4.CADDE-8.CADDE

321-6 15 TEMMUZ KIZILAY MİLLİ İRADE MEYDANI-SIHHİYE-ULUS-KARAPÜRÇEK-BEŞİKKAYA-BAŞAK MAHALLESİ-ALTMIŞEVLER

355-6 15 TEMMUZ KIZILAY MİLLİ İRADE MEYDANI-SIHHİYE-ULUS-ZERDALİTEPE-YEŞİLBAYIR-MAMAK

341-6 15 TEMMUZ KIZILAY MİLLİ İRADE MEYDANI-SIHHİYE-ULUS-EGE MAHALLESİ-MİSKET MAHALLESİ

380-6 15 TEMMUZ KIZILAY MİLLİ İRADE MEYDANI-SIHHİYE-ULUS-AKDERE-PEYAMİ SAFA-MUTLU MAHALLESİ

318-6 ULUS-SIHHİYE-15 TEMMUZ KIZILAY MİLLİ İRADE MEYDANI-BAĞCILAR

304-6 ULUS-SIHHİYE-15 TEMMUZ KIZILAY MİLLİ İRADE MEYDANI-KIRKKONAKLAR

347-6 15 TEMMUZ KIZILAY MİLLİ İRADE MEYDANI-SIHHİYE-ULUS-BAHÇELER ÜSTÜ TOKİ-ALTIAĞAÇ-ARAPLAR-TEPECİK

334-6 15 TEMMUZ KIZILAY MİLLİ İRADE MEYDANI-SIHHİYE-ULUS-MAMAK-BOĞAZİÇİ-AKŞEMSETTİN-ZİRVEKENT

439-6 PURSAKLAR-AYYILDIZ MAHALLESİ-ULUS-15 TEMMUZ KIZILAY MİLLİ İRADE MEYDANI

403-6 GÜLPINAR-GÜNEŞEVLER-15 TEMMUZ KIZILAY MİLLİ İRADE MEYDANI-ATAKULE-BİRLİK MAHALLESİ

425-6 AKTEPE-YEŞİLTEPE-ULUS-15 TEMMUZ KIZILAY MİLLİ İRADE MEYDANI

427-6 SUBAYEVLERİ-ULUS-15 TEMMUZ KIZILAY MİLLİ İRADE MEYDANI-A.AYRANCI

481-6 UYANIŞ-ASFALT-15 TEMMUZ KIZILAY MİLLİ İRADE MEYDANI-BALGAT-CEYHUN ATUF KANSU CADDESİ

482-6 UYANIŞ-HACIKADIN-ULUS-15 TEMMUZ KIZILAY MİLLİ İRADE MEYDANI

454-6 ÖRNEK-15 TEMMUZ KIZILAY MİLLİ İRADE MEYDANI-ÖVEÇLER-LİZBON CADDESİ

486-6 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ.-DUMLUPINAR-SARAY-ULUS-SIHHİYE

504-6 YENİKENT-ORTAPINAR TOKİ-İLKSAN TOKİ-SIHHİYE

540-6 ERYAMAN-SIHHİYE

525-6 FATİH-PLEVNE MAHALLESİ-SIHHİYE

510-6 SİNCAN-SIHHİYE

565-6 SİNCAN AHİ MESUD BULVARI-HİKMET ÖZER CADDESİ-SIHHİYE

523-6 SİNCAN-POLATLI 2 CADDESİ-SIHHİYE

602-6 SIHHİYE-15 TEMMUZ KIZILAY MİLLİ İRADE MEYDANI-BEYTEPE-ÇAYYOLU-YAŞAMKENT