Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Kocakaplan, şarbon nedeniyle 2 büyükbaş hayvanın telef olduğunu, karantinaya alınan mahallelerde 21 gün boyunca büyükbaş, küçükbaş ve tek tırnaklı hayvan alım satımlarının yasaklandığını bildirdi.

Emirhisar Mahallesi'nde bir çiftçiye ait iki büyükbaş hayvan aniden rahatsızlaşarak telef oldu. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından büyükbaş hayvanlardan örnekler alarak laboratuarda incelendi. İneklerin şarbon hastalığından öldüğünün tespit edilmesinin ardından, Emircik ve çevresindeki Haydan, Ömerli ve İnceköy Mahalleleri karantina altına alındı.

Karantina uygulaması başlatılan mahallelerde büyükbaş, küçükbaş ve tek tırnaklı hayvanların alım ve satım işlemleri durduruldu. Çivril İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Kocakaplan, 4 mahallede şarbon hastalığına karşı aşılama çalışmalarına başlayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Emircik Mahallesi'nde büyükbaş iki hayvan ölmüş. Şarbon hastalığından şüphelendik. Aldığımız örnekleri laboratuara gönderdik. Kesin olarak şarbon hastalığı olduğu tespit edildi. Emirhisar, Haydan, Ömerli, İnceköy mahalleleri karantinaya alındı. En az 21 gün süreyle küçük baş büyükbaş ve tek tırnaklı hayvanların alım satımı yasaklandı. Hastalığa rastlanmazsa karantina 21 gün sonra kaldırılacak. Emirhisar'da şarbon hastalığına rastlanan iki büyükbaş hayvan telef oldu. Hayvanların sütleri ve peynirleri imha edildi. Karantinaya alınan köylerde aşılama çalışmalarına başlayacağız."