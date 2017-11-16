Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman Ticaret Odası Başkanı Mustafa Uslu, çiğ köfteye coğrafi işaret tescili almak için 2015’te Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduklarını belirtti. Uslu, “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız sayın Faruk Özlü bu ürünün tescili konusunda son aşamaya gelindiği müjdesini verdi. Adıyaman’a hayırlı olsun. Çiğ köfteyi birçok il sahiplenilmeye çalışıyor. Tadı ve kalitesinden dolayı bunu Adıyaman’ın hak ettiğini düşünüyorum” dedi. Uslu’nun bu ifadelerine Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’ndan cevap gecikmedi. ŞUTSO Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol “Çiğ köfte için 2006 yılında başvuru yaptık ve 2008’de tescillendi. Yani çiğ köfte tescilli bir ürün. Türkiye’de ‘çiğ köfte’ denilince akla Şanlıurfa gelir. Adıyaman’ın bir köftesi var bunu inkar edemeyiz ama o çiğ köfte değil. Onların yaptığı etsiz, ona başka bir isim koymaları lazım. İtirazda bulunacağız” dedi. İki şehrin çiğköfte savaşında son durumun ne olacağı ise merakla bekleniyor.