Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hasan T (25), bir süredir ayrı yaşadığı eşi Döne Umut T'nin (21) bulunduğu Aşağı Pazarcı Mahallesi 1001 Sokak'taki kafeye geldi. Elindeki pompalı tüfekle havaya ateş eden Hasan T, burada tartıştığı Döne Umut T'yi ayağından yaraladı. Kavgayı ayırmaya çalışırken boynuna isabet eden saçmalarla yaralanan Şahin Azgın (40) ile Döne Umut T, 112 Acil Servis ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahin Azgın, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Pompalı tüfeği olay yerinde bırakarak otomobiliyle kaçan zanlı Hasan T, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sülek Mahallesi'nde yakalandı. Başlatılan soruşturma sürdürülüyor.