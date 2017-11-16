Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, Bolu’nun Mengen İlçesi’nde öğretmen olan H.S. ile kimya mühendisi olduğu öğrenilen E.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operayonla şüpheli H.S. ve E.D.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri biten şahıslar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Bolu’da FETÖ operasyonu
16.11.2017 - 13:56 | Son Güncelleme: 16.11.2017 - 13:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bolu’da, KOM ekiplerinin yaptıkları FETÖ/PDY operasyonunda birisi öğretmen iki kişi gözaltına alındı.
Etiketler : bolu,fetö,haberler,operasyon,
520129 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/520129.aspx
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