Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi Termik yolu üzerinde bulunan hurdalığa gelen bir kamyonda arama yaptı. aramada, kamyonun kasasında bulunan pres makinesinin sac levhaları arasına zulalanmış halde 193 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili aralarında kamyon şoförünün de bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.