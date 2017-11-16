Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Törende konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr.Fatma Betül Sayan Kaya yaptığı konuşmada, "80 milyon kardeşiz, biriz, beraberiz. Kardeşliğimizi kimse bozamaz. Sancaktepe'nin Tuşba'ya kardeşliği çok önemli mesajdır. Gönül köprüleri kuruyoruz Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ise yaptığı konuşmada 80 milyonun kardeş olduğunun en güzel örneklerinden birinin açılışı için bir araya geldiklerini vurgulayarak Sancaktepe-Tuşba Dostluk Parkı Parkı'nın tüm Tuşba halkına hayırlı olmasını diledi.