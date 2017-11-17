Millî motosikletçi Avrupa Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu’nun babası, “Tek Teker Arif” olarak bilinen Arif Razgatlıoğlu, motosikletiyle tali yoldan çıktığı iddia edilen İsmet Oğuz yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet paramparça olurken yola savrulan Razgatlıoğlu ile yanında bulunan Ülkü Özcan (20) olay yerinde can verdi. Razgatlıoğlu ile yolcu koltuğunda oturan Özcan’ın kasklarının kollarında takılı olduğu anlaşıldı. İkilinin cenazeleri Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü İsmet Oğuz ise gözaltına alındı. Bu arada motosiklet takım testleri için gittiği İspanya’dan kısa süre önce dönen Toprak Razgatlıoğlu, babasının ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı.