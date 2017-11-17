Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Türk vatandaşlığı hakkı tanınan Ahıska Türkleri kimliklerini almaya başladı. Ancak yaşadıkları ülkelerdeki konsolosluk ve büyükelçiliklerden belge alması gereken Ahıskalılar rüşvet engeliyle karşı karşıya kaldı. Ahıska Türkleri, konuyu Dışişleri Bakanlığına arz ederek, en kısa sürede bu fırsat çarkına son verilmesini talep etti.

70 BİN KİŞİ BEKLİYOR

Sovyetler Birliği döneminde sürgüne gönderilen ve bulundukları ülkelerden serbest göçle Türkiye’ye gelen Ahıskalılar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alınacak olmanın heyecanını yaşıyor. Başvurular geçen 11 Eylül itibariyle başladı ve şimdiye kadar bin 500’den fazla Ahıskalıya vatandaşlık verildi. Toplam vatandaşlık alacak sayısını ise 70 bin civarında olması tahmin ediliyor. Ahıska Türkleri, Türk vatandaşlığı hakkı kazanmak için medeni hâl, nüfus kayıt örneği ve doğum belgesi gibi evrakları alması gerekiyor. Söz konusu bu belgeleri almak için işlemlere başlayan kişilerin en büyük sıkıntısı ise konsolosluklardaki uzun süren randevu sistemi. Bu randevuların 4-5 ay gibi uzun bir zamana yayılması fırsatçılara yaradı. Konsolosluk önünde bekleyen kötü niyetli şahıslar 3 gün içinde para karşılığında bütün belgeleri temin ediyor. Fırsatçılar, başvuru sahiplerinden yüksek miktarda para alarak işlemlerini yapıyor. Mağdur olan Ahıska Türkleri ise çareyi Dışişleri Bakanlığına bildirmekte buldu.

TÜRKİYE'Yİ ANA YURTLARI OLARAK GÖRÜYORLAR

Sovyet yönetimi altında Ahıska’dan 14 Kasım 1944’te sürgüne gönderilen Türkler, ağırlıklı olarak Kırgızistan, Kazakistan, Ukrayna, Gürcistan ve Özbekistan olmak üzere 9 ülkede yaşıyor. Topraklarından sürülen, yasaklamalar ve kısıtlamalarla zor yıllar geçiren Ahıska Türkleri, Ahıska’yı ata yurtları Türkiye’yi de ana yurtları olarak görüyor.