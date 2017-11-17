Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, kadınların ellerinin değdiği her şeyi güzelleştirdiğini dile getirdi. Karaca“Çiçekçi Kadınlar projesinin amacı; doğada bulunan ve peyzajda kullanılabilecek tohumların doğadan ekonomiye kazandırılmasıdır. Ülkemizde her alanda olduğu gibi bu alanda da millileşmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.