İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, kadınların ellerinin değdiği her şeyi güzelleştirdiğini dile getirdi. Karaca“Çiçekçi Kadınlar projesinin amacı; doğada bulunan ve peyzajda kullanılabilecek tohumların doğadan ekonomiye kazandırılmasıdır. Ülkemizde her alanda olduğu gibi bu alanda da millileşmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
'Çiçekçi kadınlar' ilk tohumlamayı yaptı
17.11.2017 - 09:31 | Son Güncelleme: 17.11.2017 - 09:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
“Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor” programı kapsamındaki “Çiçekçi Kadınlar” projesinde eğitim alan kadınlar ilk tohumlamayı gerçekleştirdi.
Etiketler : çiçek,tohumlama,
520339 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/520339.aspx
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