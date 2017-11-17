Edinilen bilgiye göre, F.G (26), hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından aranıyordu. İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu ile F.G. dün İznik'te yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından bugün adliyeye çıkarılan zanlı tutuklanarak Gemlik Cezaevi’ne teslim edildi. F.G, konulduğu cezaevinden bugün akşam saatlerinde firar etti. Bursa ve Gemlik polisi firari mahkumu yakalamak üzere harekete geçti.
Sabah cezaevine konuldu, akşam firar etti
17.11.2017 - 17:52 | Son Güncelleme: 17.11.2017 - 17:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İznik ilçesinde, hırsızlık ve uyuşturucu suçundan tutuklanan bir kişi, aynı günün akşamı firar etti.
Etiketler : Zafer Biryol,Gülen,bank asya,FETÖ,
520499 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/520499.aspx
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