Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 05.00 sıralarında, İzmir-Ankara yolunda meydana geldi. Salihli'den aldığı tarım işçilerini Sarıgöl ilçesine götürmek üzere yola çıkan Ağa Kaçmaz'ın kullandığı 45 SC 8939 plakalı servis minibüsü, İzmir-Ankara yolu Valeks Kavşağı'na geldiğinde, yol kenarındaki bir marketin önünde durdu. İşçilerden bazıları, marketten alışveriş yaptıktan sonra tekrar servise döndü. Bu sırada, arkadan gelen Kemalettin Çogu yönetimindeki 26 LF 727 plakalı tır, servis minibüsüne hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle servis minibüsü devrildi.

Kazada, servisteki tarım işçilerinden 27 yaşındaki Fatma Demirtaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Tır şoförü Çogu, minibüs şoförü Kaçmaz ve 22 tarım işçisi de yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne ve ilçedeki özel hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.





Kazada, marketin ön kısmında maddi hasar meydana gelirken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.