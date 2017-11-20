Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan Eraslan

Bunun yanı sıra çocukların iyi yaşama hakkının verilmesini sağlamak için etkinliklerin düzenlendiği bir gün bugün. Anne ve babanın sorumluluğu, onu ‘her konuda’ en iyi şekilde yetiştirmek, korumak... Yetiştirmenin bir yönü eğitim, eğitimin en önemli noktası da kitap. Çocuğa kazandırılacak en iyi alışkanlıklardan biri de okuma alışkanlığı olduğuna göre, gelin bugün çocuğa nasıl okuma alışkanlığı kazandıracağımızı uzman eşliğinde öğrenelim. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Elçin Gölbaşı, İHA aracılığıyla kitap sevgisi aşılamak için çok önemli tavsiyeler sıraladı. Gölbaşı diyor ki; 1 yaşına kadar kumaş kitaplar alın. 2-3 yaşına geldiğinde sert karton sayfalı kitaplara sıra gelebilir. Kitaplardaki hayvan figürlerinin pelüş oyuncaklarını alırsanız, iki ayrı obje sayesinde kitabı ilgiyi artırabilirsiniz.



SİZDE GÖRÜRSE OKUR

Çocuk mutlaka annesini, babasını kitap okurken görmeli. Ardından kitap alışverişini birlikte yapmalı, çocuğa belki bir hayvan, belki bir renkten dolayı seçim yapma hazzını yaşatmalısınız. Odasında bir kütüphane kurmalı, akşamları kitap okuma zamanları oluşturmalı, okunan hikâye ya da masallar hakkında konuşmalısınız.

Yasaklamak da bir çeşit teşvik

Uzmanlarımızın izniyle, ben de kendi metodumu anlatayım: Kızıma masal kitapları almıştım. Sonra kitapları ona okumaya başladım. Bazen de hikâyeleri kendime göre değiştirdim. Sonra “Sen oku” dedim konuşmaya başladığında. O da kendince anlatmaya başladı. Anlatıyor, kitap sayfalarını çeviriyordu. Sonra kitaplardaki resimleri çizmeye başladı. Fakat ilkokul 1,2, 3, 4 derken uzaklaştı kitaptan. Ben “Oku” demektense sürekli yanında kitap okumaya başladım. “Ne okuyorsun” dediğinde ise “Sana pek uygun değil” diye cevap veriyor, “Boş ver, sen bunu okuma” diyordum. Böylece merakı tetiklendi. “Okuma” dediklerimi gizlice okumaya başladı. Stratejim tuttu, okumaya başladı. Sonra İnternetten, mağazadan kitap almaya başladık. Şimdi bana kitap tavsiye ediyor, otobüste, metrobüste sürekli okuyor.