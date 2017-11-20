Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adapazarı Tığcılar Mahallesi Tekin Sokak'ta dün gece 22.00 sıralarında saatlerinde meydana gelen olayda, iki Suriyeli mülteci grup arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma yaşandı.

PALA, BIÇAK VE SOPALARLA BASKINA GİTTİLER

Ardından yaklaşık 20 kişilik mülteci grup, tartıştığı diğer grubun yaşadığı binaya ellerinde pala, bıçak ve sopalarla gitti. Binayı taşlayan öfkeli grup camlara çıkan diğer gruba bağırarak, tehditler savurdu.

KALABALIK İKNA İLE DAĞITILDI

Kalabalığa müdahale eden çevredekiler, saldırganları dağılmaları konusunda ikna etmeye çalıştı. Kalabalık bir süre sonra olay yerinden ayrılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

KAMERALARA YAKALANDILAR

Ellerinde palalarla sokak ortasında dehşet saçan saldırgan grup, bazı iş yerlerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde ellerinde pala, bıçak ve sopa bulunan grubun kavga ettikleri kişilerin evlerine taş attıkları ve tehditler savurdukları görülüyor.