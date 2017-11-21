Çanakkale'de gün boyu etkili olan soğuk hava, akşam saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Çan ve Yenice ilçesi sınırlarında bulunan Kazdağlarının yüksek tepeleri, yılın ilk karıyla birlikte beyaza büründü.
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Çanakkale'de gün boyu etkili olan soğuk hava, akşam saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Çan ve Yenice ilçesi sınırlarında bulunan Kazdağlarının yüksek tepeleri, yılın ilk karıyla birlikte beyaza büründü.
Etiketler : Çanakkale,Çan,Yenice,Kazdağları,kar,