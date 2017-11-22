Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından gümrük kaçağı sigara taşıyan bir kamyonete ve otomobile operasyon yaptı.Operasyon kapsamında durdurulan kamyonette ve otomobilde yapılan aramda toplamda 3 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücüler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kahramanmaraş’ta kaçak sigara operasyonu
22.11.2017 - 08:43 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 08:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta kaçak sigara sevkiyatı yapan iki kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda 3 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Etiketler : kaçak sigara,kahramanmaraş,
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