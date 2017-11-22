Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından gümrük kaçağı sigara taşıyan bir kamyonete ve otomobile operasyon yaptı.Operasyon kapsamında durdurulan kamyonette ve otomobilde yapılan aramda toplamda 3 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücüler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.