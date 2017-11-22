Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu’ya önceki gece saatlerinde düşen mevsimin ilk karı, Bolu Dağı ve kent merkezinde etkili oldu. Yoğun kar yağışının yaşandığı Bolu Dağı’nda sürücüler zor anlar yaşarken, vatandaşlar da sabahın ilk saatlerinde beyaz örtüyle karşılaştılar.Dün gün boyunca devam eden kar yağışı gece saatlerinde etkisini azalttı. Sabah saatlerinde kar yağışı durma noktasına gelirken, meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının Perşembe gününe kadar yer yer devam edeceği öğrenildi.Cuma günü itibariyle hafta sonunun yağışsız geçeceği belirtildi.