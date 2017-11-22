Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esenler’de 3 katlı bir binanın en üst katındaki Suriyeli bir ailenin oturduğu öğrenilen daire henüz belirlenemeyen nedenle bir anda alev aldı. Evden duman çıktığını gören vatandaşlar ilk önce itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini aradı, sonrasında ise yangına müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp, bina sakinlerini dışarıya çıkardı. Yangın mahalline gelen İtfaiye ekipleri ise yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrasında daire tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.Öte yandan söndürme çalışmalarının ardından ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme yaptı.