Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 25 Kasım'a kadar Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl genelinde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don beklendiği belirtildi.Açıklamada, tarımsal faaliyetlerle uğraşanların muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olması istendi.
Meteoroloji'den zirai don uyarısı
22.11.2017 - 09:29 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 09:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya, Elazığ, Tunceli ile Bingöl'de zirai don riski bulunuyor.
Etiketler : Malatya,Elazığ,Tunceli ile Bingöl,zirai don uyarısı,
521629 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/521629.aspx
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