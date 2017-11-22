Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 25 Kasım'a kadar Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl genelinde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don beklendiği belirtildi.Açıklamada, tarımsal faaliyetlerle uğraşanların muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olması istendi.