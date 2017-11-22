Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya için zirai don uyarısı yapıldı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu gece Antalya'nın iç kesimlerinde ve Göller Yöresi'nde zirai don olayı beklendiği bildirildi. Zirai don riskinin çarşamba, perşembe ve cuma geceleri, bölgenin iç kesimlerinde etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, halen zirai faaliyette bulunan üreticilerin dikkatli ve tedbirli olması uyarıda bulunuldu.