Sabah erken saatlerde başlayan ve etkisini artırarak sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şehir merkezini beyaza bürüyen kar yüksek kesimlerde 5, merkezde ise 2 santimetreyi buldu. Meteoroloji yetkilileri Bitlis'teki kar yağışının 2 gün boyunca aralıklarla hafif şekilde süreceğini söyledi. 