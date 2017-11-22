Sabah erken saatlerde başlayan ve etkisini artırarak sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şehir merkezini beyaza bürüyen kar yüksek kesimlerde 5, merkezde ise 2 santimetreyi buldu. Meteoroloji yetkilileri Bitlis'teki kar yağışının 2 gün boyunca aralıklarla hafif şekilde süreceğini söyledi.
Bitlis’te şehir merkezi beyaza büründü
22.11.2017 - 10:44 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 10:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis’te dünden beri devam eden yağmur, gece saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı.
Etiketler : Bitlis,kar yağışı,yaşam haberleri,
521676 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/521676.aspx
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