Alınan bilgiye göre, Aşkın Dilek (39) idaresindeki 45 AU 2625 plakalı otomobil, Sarıgöl-Buldan karayolu Selimiye Mahallesi Dutlukuyu mevkisinde, aynı istikamette seyreden Emin Dağlı'nın (52) kullandığı 20 AV 291 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, sürücü Dilek olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan otomobildeki 4 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Manisa'da feci kaza, 1 ölü 4 de yaralı var
22.11.2017 - 11:07 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 11:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aşkın Dilek (39) idaresindeki 45 AU 2625 plakalı otomobil, Sarıgöl-Buldan karayolu Selimiye Mahallesi Dutlukuyu mevkisinde, aynı istikamette seyreden Emin Dağlı'nın (52) kullandığı 20 AV 291 plakalı kamyonla çarpıştı.
Etiketler : manisa,manisa kaza,manisa haberleri,
521693 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/521693.aspx
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