Alınan bilgiye göre, Aşkın Dilek (39) idaresindeki 45 AU 2625 plakalı otomobil, Sarıgöl-Buldan karayolu Selimiye Mahallesi Dutlukuyu mevkisinde, aynı istikamette seyreden Emin Dağlı'nın (52) kullandığı 20 AV 291 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, sürücü Dilek olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan otomobildeki 4 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.