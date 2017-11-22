Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'a da mevsimin ilk karı yağdı. Sabaha karşı başlayan kar yağışı nedeniyle Sivrice'de bulunan Hazar Baba dağı, tarihi Harput Mahallesi ve kent merkezinin belirli yerleri beyaza büründü. Kentin batı kısmında bulunan mahallelerde kar yağışı etkili olurken, doğu kısmında da belirli aralıklarla etkisini gösterdi.Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği Elazığ'da kar, Tunceli ve Bingöl'de ise karla karışık yağmur yağışı beklendiği aktarıldı. Sıcaklıkların 2 ile 4 derece arasında azalacağı kaydedilirken, rüzgarın zaman zaman saatte 50 kilometre hızla kuvvetli esmesi beklendiği uyarısı yapıldı. Açıklamada, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde sıcaklığın 0 derecenin altına düşebileceğine dikkat çekilerek, "Hafif ve orta kuvvette zirai don, buzlanma olabileceğinden, yoldaki ve yola çıkmayı düşünen vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önerilmektedir. Rüzgarın zaman zaman kuvvetli esmesi beklendiğinden, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olaylara karşı tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.