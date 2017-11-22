Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Cuma günü Samsun merkezli operasyon düzenlemiş, operasyon kapsamında Samsun merkezde 5, Bafra'da 1, Tekkeköy'de 1, Çarşamba ilçesinde 2 olmak üzere toplam 9 polisi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan 9 polis Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Samsun'da 9 polis adliyeye sevk edildi
22.11.2017 - 12:33 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 12:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 1'i ihraç, 1'i emekli ve 5'i aktif çalışan olmak üzere gözaltına alınan 9 polis adliyeye sevk edildi.
Etiketler : samsun,fetö,polis,adliye,haberler,
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