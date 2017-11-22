Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, öğle saatlerinde Budak Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Fuat Cebesoy ile Gazi Muhtarpaşa bulvarlarının kesiştiği kavşaktaki trafik ışıkları bilinmeyen nedenle arızalandı. İsimleri öğrenilemeyen 1'i kadın 2 kişi, kavşaktaki yoğunluğu azaltmak için elleriyle araçları yönlendirmeye çalıştı. Trafik polisi gibi yönlendirme yapan iki kişinin hareketleri, diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde sürücülere yardımcı olmak için trafiğin akışını sağlamaya çalışan iki kişinin uyarılarına, sürücülerin de uyum sağlamaya çalıştığı görüldü.

