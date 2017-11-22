Adliye Koruma Büro Amirliğinde görevli polisler, girişte bulunan arama noktasındaki X-ray cihazında unutulan siyah poşeti fark etti. İlk başta içinde poğaça olduğu zannedilen poşette desteler halinde para olduğu görüldü. Poşet, Adliye Koruma Büro Amirliğinde korumaya alındı. Polis noktasına yaklaşık bir saat sonra gelen M.B, siyah poşet içinde 36 bin lirasını kaybettiğini ve bunun geç farkına vardığını söyledi. Bunun üzerine ekipler parayı tutanak ile M.B'ye teslim etti. M.B, parayı adliyede yapılacak araç ihalesi için getirdiğini, ancak girişteki arama noktasından geçerken X-ray cihazında unuttuğunu söyledi.
36 bin lirayı X-ray cihazında unuttu
22.11.2017 - 15:28 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 15:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da adliyenin X-ray cihazında unutulan poşetten 36 bin lira çıktı.
Etiketler : bursa,adliye,para,haberler,
521776 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/521776.aspx
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