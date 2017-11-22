Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Şenyayla bölgesinin Zovank Yaylası'ndan 37 büyükbaş hayvanıyla yola çıkan iki çoban, bölgede etkili olan kar ve tipi yüzünden mahsur kaldı.Güvenlik gerekçesiyle araç trafiğine kapanan yolda sürüleriyle kalan iki çoban, durumu yakınlarına iletti.Muş Valiliğine durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetim Merkezi koordinesinde AFAD, jandarma, İl Özel İdaresi ve Karayolları Şube Şefliği ekipleri yönlendirildi.İş makineleriyle bölgeye hareket eden ekipler önce kent çıkışında olumsuz hava koşulları nedeniyle yoldan çıkan tırı kurtardı. Daha sonra sürüyle mahsur kalan çobanların bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler, iş makineleriyle yolda biriken karı temizledi.



Çobanların yakınları, 37 büyükbaş hayvanı getirdikleri 5 kamyonete ekiplerin de yardımıyla yükledi.Kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür eden, mahsur kalan çobanlardan Cafer Yaşar, "Tipi ve kar yüzünden yollar kapalı olduğu için ilerleyemedik. Devletimiz AFAD'ı, karayollarını, İl Özel İdaresi ve jandarma ekiplerini göndermiş. Yol açıldı ve inşallah Muş'a döneceğiz. Allah razı olsun." dedi.İl AFAD Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Merkezi Müdürü Maşallah Yıldız, 37 büyükbaş hayvanla mahsur kalan iki kişiyi, bölgede ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldıklarını söyledi.