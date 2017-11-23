Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup yabancı uyruklunun Yunan adalarına geçmek için ilçeye geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Ekipler, Bademli Pisa Koyu'nda bir kamyondan inip lastik botla denize açılmaya çalışan 64 yabancı uyrukluyu yakaladı.Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.Sahilleraltı mevkisinde ise lastik botla Midilli adasına geçmek için hazırlık yapan yabancı uyruklu 50 kişi yakalandı.Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyrukluların İl Göç Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.