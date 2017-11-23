Kızılcapınar Mahallesi Sülüklü mevkisinde zeytinlik alanda ceset gören vatandaşlar jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde cesedin 75 yaşındaki Çetin Kaya'ya ait olduğu tespit edildi. Savcılığın incelemesinin ardından cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Aydın'da erkek cesedi bulundu
23.11.2017 - 17:55 | Son Güncelleme: 23.11.2017 - 17:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın'ın Germencik ilçesinde erkek cesedi bulundu.
Etiketler : aydın,germencik,ceset,bulundu,
522155 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/522155.aspx
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