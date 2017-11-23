Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızılcapınar Mahallesi Sülüklü mevkisinde zeytinlik alanda ceset gören vatandaşlar jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde cesedin 75 yaşındaki Çetin Kaya'ya ait olduğu tespit edildi. Savcılığın incelemesinin ardından cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.