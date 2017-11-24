Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü... Geleceğin temellerini atan bu güzel insanlar için ne söylesek içi boş kalır. Çocukluğuktan başlayıp, hayata atılana kadar öğrencilerini hiç bırakmayan, her anı değerli kılan öğretmenlerden biri de İzmir Bayraklı’da yaşıyor. Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde fizik öğretmenliği yapan Birol Danışman, kas hastalığı sebebiyle okula annesinin sırtında gelip giden Samet Karaköse’nin (16) hayatını değiştirdi. Ailenin yaşadığı zorluğa şahit olan Danışman, yaşanan sıkıntıları bitirmek için kendi aracını öğrencisine açtı. Kahraman öğretmen, iki yıl boyunca aracıyla evinden alıp okula götürdüğü Samet’in hem okula ilgisini artırdı, hem de annesinin yaşadığı zorluklara son verdi. Birol öğretmen olmasa çok zorlanacaklarını dile getiren anne Zeynep Karaköse “Sabah erkenden gelip Samet’i apartmanın kapısında onu kucaklayıp okula getiriyor. İki yılda iki kere, arabası bozulduğu için gelemedi. Hastayken, raporluyken bile geldi” dedi. 11. sınıf öğrencisi Samet Karaköse de “Onun sayesinde derslere daha çok bağlandım. Bana çok yardımcı oluyor, kendimi boşlarsam mahcup olurum” ifadelerini kullandı.